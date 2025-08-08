В Московском регионе произвели 400 выплат работодателям за трудоустройство по программе субсидирования найма

В Москве и Московской области работодатели могут получать субсидии от регионального Отделения Соцфонда за трудоустройство отдельных категорий граждан. С начала 2025 года в рамках программы субсидирования найма предприятиям и организациям осуществлены 400 выплат на сумму 16,6 млн рублей.

Программа субсидирования найма реализуется Отделением СФР по Москве и Московской области с 2021 года. Она направлена на поддержку работодателей и повышение трудовой активности среди отдельных категорий граждан.

Получить компенсацию за трудоустройство новых сотрудников могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, зарегистрированные до 1 января 2025 года. Главное условие — отсутствие долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам и штрафам. Кроме того, с новым сотрудником необходимо заключить трудовой договор на неопределенный срок на условиях полного рабочего времени и с заработной платой не ниже двух величин минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным законом на 2025 год.

Размер субсидии в зависимости от условий программы и категории трудоустроенного работника варьируется от трех до шести МРОТ. Такую сумму с учетом страхового взноса и районного коэффициента работодатель получит трижды. Первый платеж от Отделения СФР по Москве и Московской области приходит через месяц после приема соискателя, второй – через три месяца, третий – спустя полгода.

К гражданам, за которых можно получить субсидии, относятся: ветераны боевых действий – участники СВО, уволенные с военной службы; лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР; члены семей лиц, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе СВО или боевых действий; инвалиды; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; трудоустроенные по востребованным профессиям работники, переехавшие из других субъектов РФ и другие категории.

Чтобы получить субсидию, работодателю необходимо направить заявление и перечень вакантных должностей в службу занятости через личный кабинет на портале «Работа России». После этого ведомство предоставит список кандидатов для приема на работу. Для включения в реестр на предоставление субсидии работодатель должен не ранее чем через месяц после трудоустройства гражданина подать заявление через личный кабинет страхователя на сайте Социального фонда России.

Работодатели, направившие заявки до 15 декабря 2025 года, смогут получить субсидии в полном объеме в 2026 году.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.