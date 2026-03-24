В Москве и Подмосковье средний автокредит превысил 2 млн рублей

Жители Москвы и Московской области традиционно занимают первые места по сумме автокредитов. В феврале 2026 года средний размер займа на покупку машины в столице достиг 2,19 млн рублей, а в Подмосковье — 1,91 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по итогам анализа данных кредиторов.

В тройку регионов-лидеров также вошел Санкт-Петербург, где средний автокредит составил 1,79 млн рублей. Четвертое место заняла Ленинградская область с показателем 1,71 млн рублей, пятое — Краснодарский край, где жители оформляли займы в среднем на 1,61 млн рублей.

При этом наиболее заметный рост размера автокредита за год зафиксирован в Белгородской области — плюс 38,6%, а также в Самарской области — плюс 36,2%. Москва также вошла в число лидеров по динамике: здесь средний чек увеличился на 32,7%. Высокие темпы роста показали Саратовская область (+30,5%) и Удмуртская Республика (+29,8%). Наименьший прирост среди топ-30 регионов отмечен в Красноярском крае (+14,7%), Пермском крае (+16,2%) и Кемеровской области (+18,4%).

В целом по России средний размер выданных автокредитов в феврале 2026 года составил 1,52 млн рублей. Это на 27,3% больше, чем годом ранее (тогда показатель равнялся 1,2 млн рублей). По сравнению с январем этого года рост оказался более скромным — всего 2,1%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что средний размер автокредита рос до осени 2025 года, а последние полгода стабилизировался на уровне 1,5 млн рублей. По его словам, такая динамика связана со снижением спроса на фоне повышения утилизационного сбора и осторожной политикой банков, которые стали более избирательно подходить к выдаче займов.

