40% россиян живут без заначки: эксперты назвали главные ошибки, которые мешают копить

Каждый второй россиянин, получая зарплату, не откладывает ни рубля. Но это не лень и не безответственность — так устроена их финансовая реальность. Эксперты проанализировали причины, по которым около 40% соотечественников живут «сегодняшним днем», и нашли парадокс: проблема часто не в низком доходе, а в структуре расходов. Об этом сообщает «Файнманомика».

При зарплате, едва покрывающей базовые потребности, любая попытка отложить деньги превращается в болезненное ощущение лишений. Мозг выбирает сиюминутное удовольствие — ресторан, новый гаджет, отпуск в кредит — вместо абстрактной «подушки» через несколько лет. В условиях стресса тяга к немедленным радостям только усиливается.

Социальное давление добавляет масла в огонь. Помощь родным в России — не жест доброй воли, а моральная обязанность. «Скинуться маме на лечение» или «выручить брата с кредитом» — такие траты не обсуждаются, они становятся приоритетом, убивающим личные накопления.

нутри «обязательных» расходов часто прячутся завышенная аренда, автомобиль, который «съедает» страховки и кредиты, подписки, которыми никто не пользуется, и «скрытый люкс» — вещи чуть выше среднего. Специалисты советуют провести эксперимент: три месяца записывать все траты, а затем задать себе вопрос — что можно удешевить без потери качества жизни. В 90% случаев «обязательные расходы» сжимаются на 5–15%. Именно эти проценты становятся топливом для первых накоплений.

