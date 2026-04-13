В Москве и Подмосковье зафиксирован рост выдачи потребкредитов

В начале 2026 года рынок потребительского кредитования в России продемонстрировал заметное восстановление: наибольшая активность традиционно пришлась на Москву и Московскую область, где зафиксированы одни из самых высоких показателей выдачи займов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование НБКИ.

В Москве было оформлено около 107,9 тыс. потребительских кредитов в марте 2026 года. В Московской области показатель составил 102,6 тыс. займов. Эти регионы сохраняют лидирующие позиции по объему кредитования населения.

Далее среди крупнейших рынков потребкредитования отмечаются Краснодарский край, Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) и Свердловская область, где также зафиксированы десятки тысяч выданных кредитов.

По данным Национального бюро кредитных историй, в марте 2026 года в стране было выдано 1,77 млн потребкредитов. Это на 18,3% больше, чем месяцем ранее, и на 43,1% выше показателя марта 2025 года.

В то же время, в сравнении с более ранними периодами рынок остается сдержанным: число выдач ниже уровней 2024 года почти на 40%, а по итогам первого квартала — примерно на 27% меньше, чем в прошлом году.

Эксперты отмечают, что рост связан с частичным восстановлением спроса, однако общий уровень кредитной активности по-прежнему считается умеренным. В числе причин называют осторожность заемщиков и более строгий отбор заявок со стороны банков.

