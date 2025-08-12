В Москве и Санкт-Петербурге резко возрос спрос на элитные квартиры

В течение первых шести месяцев 2025 года в Москве и Санкт-Петербурге наблюдался значительный рост интереса к элитным квартирам большой площади: спрос на просторные объекты премиум-класса увеличился на 50%. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные аналитиками консалтинговой фирмы Ricci.

Согласно информации, предоставленной консалтинговым центром «Петербургская Недвижимость» и строительной компанией Formula City, востребованность трехкомнатных квартир в высоком ценовом сегменте увеличилась с 25,3% до 35,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В Москве зафиксирован подъем этого показателя с 19,9% до 26,7%. При этом в столице наблюдается менее выраженный интерес к крупным и дорогим объектам.

Изменения в структуре спроса в пользу более просторных вариантов на московском рынке элитного жилья происходят не только за счет приобретения изначально многокомнатных квартир, но и благодаря практике объединения нескольких соседних объектов, как отмечает директор по маркетингу компании October Group Юлия Леонова.

