В Можайском округе Подмосковья стартовал сбор урожая овощей

Одними из первых в поля вышла семья Калининых. Их небольшое фермерское хозяйство располагается в деревне Павлищево. На шести гектарах выращиваются картофель, морковь, лук и капуста. По словам главы семьи Геннадия Калинина, урожайность хорошая, уже собрано около 60 тонн моркови и 200 тонн картофеля.

В полевых работах задействована вся семья – отец, мать и сын. В период уборочной кампании нанимают сезонных рабочих, которые помогают сортировать урожай на складе. При выращивании овощей фермеры используют лишь натуральные удобрения. А, чтобы не было сорняков, засеивают поля, которые «отдыхают», клевером.

Почти весь урожай фермеры поставляют в социальные учреждения Москвы и Московской области, небольшую часть продают землякам.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Можайске обновили покрытие на двух улицах.