В МВФ рассказали об отставании Европы от мирового уровня

Согласно заявлению Международного валютного фонда (МВФ), европейский континент сталкивается с серьезными переменами в своей структуре, обусловленными старением граждан, существенным увеличением цен на энергоносители и отставанием продуктивности европейских предприятий от мировых лидеров.

В опубликованном фондом отчете подчеркивается, что среднесрочные прогнозы роста для Европы требуют стимуляции. Перемены во внешней обстановке происходят на фоне глубоких структурных трансформаций: европейское население стареет, и к середине столетия численность трудоспособных граждан сократится в большинстве стран Евросоюза.

Развитие инновационных технологий в автомобильной индустрии и сфере искусственного интеллекта может радикально изменить целые секторы экономики и услуг, а цены на энергию резко подскочили. В МВФ отметили, что частные инвестиции и темпы роста продуктивности в европейском регионе замедлились.

В организации также подчеркнули необходимость ускорения экономического роста в Европе для удовлетворения растущих потребностей в государственных расходах, так как, по оценкам МВФ, в ближайшую четверть века социальные, оборонные и климатические расходы увеличат нагрузку на бюджеты развитых стран почти на 5,75% ВВП, а развивающихся — на 8%. Существенные препятствия для торговли внутри Европейского союза сохраняются, добавили в фонде.

Ранее Трамп заявил о важности НАТО для Европы.