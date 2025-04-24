Трамп заявил о важности НАТО для Европы

Американский президент Дональд Трамп назвал НАТО очень важной организацией для Европы, ответив на вопрос о том, является ли Альянс для ЕС «священной коровой». Об этом пишет ТАСС.

По данным журналистов, Трамп, помимо ответа о важности Альянса для Европы, затронул тему распределения финансового бремени НАТО, потребовав от союзников в ЕС увеличить объемы отчислений в бюджет блока, аргументировав тем, что США платили намного больше того, что являлось справедливой долей.

Кстати, Трамп уже много раз подтверждал свое намерение увеличить расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Раде усомнились в готовности соглашения с США по недрам к 26 апреля — об этом заявил Железняк.