В НАС опасаются, что инициатива по ОСАГО приведет к росту цен

В Госдуме подготовлен законопроект, который может изменить порядок выплат по ОСАГО в сложных случаях. Инициатива предполагает, что страховые компании будут обязаны самостоятельно взыскивать с виновника ДТП деньги за причиненный ущерб, даже если его размер превышает стандартную сумму выплаты по полису. Сейчас потерпевшей стороне за этими деньгами приходится обращаться в суд. Как пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, главный плюс нововведения очевиден: обычным автовладельцам не придется тратить время и нервы на судебные тяжбы. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, в теории они просто получат полную компенсацию от своей страховой, а уже та будет разбираться с виновником через суд или во внесудебном порядке. Это стало бы серьезной юридической поддержкой в особо тяжелых ситуациях, например, когда ДТП совершено умышленно или водителем в состоянии опьянения.

Эксперт добавил, что тем не менее у инициативы есть и потенциальные риски, которые беспокоят экспертов. Не до конца ясно, как технически будет организован этот процесс и как быстро страховщики смогут взыскать деньги с виновника. Поскольку компании будут обязаны выплатить клиенту всю сумму сразу, а возмещение от виновника может затянуться, это может привести к росту затрат страховщиков. Итогом, как опасаются в НАС, может стать общее удорожание полисов — как КАСКО, так и ОСАГО — для всех добросовестных водителей. Поэтому главной задачей при принятии закона, по мнению Хайцеэра, станет сохранение действующей системы и недопущение того, чтобы дополнительная финансовая нагрузка легла на плечи клиентов.

Ранее страховой эксперт Остудин заявил, что цена ОСАГО все сильнее зависит от поведения на дороге.