ОСАГО в 2026 году: кто выиграет, а кто заплатит больше

Цена полиса ОСАГО в 2026 году будет все больше зависеть от того, как водитель ведет себя на дороге. Аккуратные автомобилисты смогут платить меньше, а для новичков, аварийных водителей и владельцев «открытых» полисов страховка, наоборот, может подорожать.

Стоимость ОСАГО в 2026 году станет более индивидуальной и будет напрямую связана со стилем вождения. Об этом агентству «Прайм» рассказал страховой эксперт Ярослав Остудин.

По его словам, в 2025 году средняя цена полиса на рынке снизилась, но это коснулось далеко не всех автовладельцев. Так, для начинающих водителей ОСАГО подорожал примерно на 1,5%, для автомобилистов с высоким коэффициентом бонус-малус — на 4%, а для полисов без ограничения числа водителей рост составил около 30%.

В то же время опытные и аккуратные водители, которые долгое время не попадали в ДТП, наоборот, получили снижение стоимости примерно на 5%. Эксперт пояснил, что страховщики таким образом перераспределяют нагрузку: больше платят те, у кого выше риск аварий, особенно с учетом роста цен на автозапчасти.

Ключевым фактором при расчете ОСАГО остается коэффициент бонус-малус (КБМ). Его значения варьируются от 0,46 до 3,92. Это означает, что водитель с безаварийной историей может платить за страховку в несколько раз меньше, чем тот, кто регулярно становится участником ДТП. Фактически, аккуратная езда остается главным способом сэкономить на ОСАГО.

Остудин напомнил, что тарифы ОСАГО регулируются Банком России. С декабря 2025 года тарифный коридор был расширен на 15%, что дало страховым компаниям больше свободы в установлении базовых цен. Все коэффициенты едины для рынка, но базовый тариф каждая компания определяет самостоятельно в пределах разрешенного диапазона, из-за чего предложения могут заметно отличаться.

Эксперт советует при выборе страховщика смотреть не только на цену, но и на качество сервиса: скорость выплат, работу с партнерскими СТО и количество отказов. Полезным ориентиром может служить рейтинг Банка России, где компании оцениваются по числу жалоб клиентов.

