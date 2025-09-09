В Нижегородской области муниципальным служащим могут повысить отпускные

Социальная поддержка муниципальных служащих в Нижегородской области может существенно улучшиться в ближайшее время. В областное заксобрание внесен законопроект, предусматривающий увеличение единовременных отпускных выплат для работников муниципалитетов, что приблизит их условия к уровню государственных служащих. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Инициатива, изначально предложенная мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым и поддержанная губернатором Глебом Никитиным, предполагает изменение принципа расчета отпускных. Вместо текущей выплаты в размере двух должностных окладов, муниципальные служащие смогут получать пособие, исходя из двух окладов денежного содержания, что включает не только базовый оклад, но и различные надбавки.

Практические последствия таких изменений значительны — реальный размер отпускных выплат для большинства муниципальных служащих вырастет, повышая их материальную обеспеченность и социальную защищенность. Кроме того, законопроект предусматривает закрепление в бюджете средств для выплаты трех должностных окладов при предоставлении отпуска, что создает устойчивую финансовую основу для данной льготы.

Параллельно предлагается расширить штатную структуру муниципальной службы за счет введения новых должностей — руководителя группы, руководителя архива и руководителя районного исполнительного органа, что свидетельствует о комплексном подходе к реформированию местного самоуправления.

Отмечается, что принятие этих мер позволит не только повысить привлекательность муниципальной службы, но и укрепить кадровый потенциал органов местного самоуправления. Улучшение материального стимулирования и расширение организационных возможностей создают предпосылки для повышения эффективности работы муниципалитетов и качества предоставляемых населению услуг.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило индексацию оплаты труда для бюджетников.