Правительство утвердило индексацию оплаты труда для бюджетников

С 1 октября 2025 года в России увеличат зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных органов и гражданского персонала воинских частей. Индексация составит 7,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства.

Повышение касается тех категорий работников, чья оплата регулируется постановлением правительства от 2008 года, когда были введены новые системы оплаты труда. В документе указано, что федеральные органы и учреждения должны обеспечить увеличение зарплаты за счет средств федерального бюджета.

Индексация затронет работников федеральных госорганов, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданский персонал воинских частей и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

По сути, мера направлена на поддержку сотрудников ключевых государственных структур, обеспечение справедливой оплаты труда и компенсацию роста стоимости жизни.

