В Нижегородской области опубликовали 21,6 тыс. вакансий за месяц

Ноябрь на нижегородском рынке труда отмечен активным спросом на специалистов и стабильным ростом доходов. Согласно данным аналитиков платформы hh.ru, медианная зарплата в регионе составила около 74,8 тыс. рублей в месяц, продемонстрировав небольшой, но уверенный рост. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Нижегородская область подтвердила статус одного из ключевых центров деловой активности Приволжского федерального округа. По объему опубликованных вакансий — 21,6 тыс. предложений за месяц — регион занял второе место в ПФО, уступив лишь лидеру. Это составляет примерно 13% от всех предложений работы в округе, что подчеркивает значимость Нижнего Новгорода как точки притяжения для квалифицированных кадров.

Среди специальностей наиболее востребованными остаются менеджеры по продажам — для них открыто 1,7 тыс. вакансий. Также устойчивый спрос отмечается на операторов контактных центров, водителей, продавцов-консультантов и кассиров. Интересно, что соискатели с своей стороны активнее всего рассматривали позиции менеджеров по продажам, администраторов, водителей, бухгалтеров и упаковщиков, создав или обновив более 158 тыс. резюме за ноябрь.

Предлагаемая зарплата в регионе за месяц выросла на 1,7%, достигнув отметки в 74,8 тыс. рублей, в то время как ожидания соискателей сохранились на уровне 70 тыс. рублей. Для сравнения, средняя зарплата по всему Приволжскому федеральному округу составила 76,2 тыс. рублей, что указывает на конкурентоспособность нижегородских условий на фоне соседей.

Таким образом, рынок труда Нижегородской области демонстрирует сбалансированное развитие: работодатели активно ищут новых сотрудников, особенно в сфере продаж и услуг, а заработные платы постепенно растут, приближаясь к средним по округу. Это создает устойчивую основу для дальнейшего экономического роста и привлекает в регион как местных, так и иногородних специалистов.

Ранее были названы самые востребованные профессии в 2026 году.