В 2024 году самозанятые из Подмосковья заключили договоры с госкомпаниями почти на 975 млн руб.
Подмосковье вошло в число лидеров по объему закупок госкомпаний у самозанятых
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По итогам прошлого года самозанятые из Подмосковья заключили договоры с государственными компаниями почти на 975 млн руб. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ведомстве отметили, что этот показатель на 65% превысил результат за 2023 год. В общей сложности в закупках приняли участие 916 подмосковных самозанятых.
В результате по итогам прошлого года Подмосковье было признано одним из лидеров в стране по объему закупок госкомпаний у самозанятых.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе будет создана новая ОЭЗ — «Большой Серпухов». Она станет шестой в области.