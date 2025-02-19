В 2024 году самозанятые из Подмосковья заключили договоры с госкомпаниями почти на 975 млн руб.

По итогам прошлого года самозанятые из Подмосковья заключили договоры с государственными компаниями почти на 975 млн руб. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель на 65% превысил результат за 2023 год. В общей сложности в закупках приняли участие 916 подмосковных самозанятых.

В результате по итогам прошлого года Подмосковье было признано одним из лидеров в стране по объему закупок госкомпаний у самозанятых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе будет создана новая ОЭЗ — «Большой Серпухов». Она станет шестой в области.