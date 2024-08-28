В Нижегородской области уже произведен миллион тонн зерна с начала кампании

Миллион тонн зерна произведено в Нижегородской области с начала уборочной кампании. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Уточняется, что на данный момент зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади около 400 тыс. га, что составляет более 60% от плана. Кроме того, в Нижегородской области идет уборка картофеля, овощей, рапса и льна.

Отмечается, что в целом в регионе план по заготовке кормов для животноводства выполнен более чем на две трети. Также региональные сельхозпредприятия отрасли заготовили 618 тыс. тонн сенажа, 141 тыс. тонн сена, 111 тыс. тонн силоса, засыпано 23 тыс. тонн зернофуража.

Ранее сообщалось, что также в Рязанской области собрано свыше миллиона тонн зерна.