В Рязанской области собрано свыше миллиона тонн зерна

В Рязанской области на сегодняшний день аграрии собрали свыше одного миллиона тонн зерна. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Уточняется, что также обмолочено зерно на площади 246 тыс. га. Средняя урожайность составляет более 40 центнеров с гектара. В полях региона на данный момент ведут работу примерно 700 комбайнов.

Отмечается, что в целом в этом году планируется собрать почти три миллиона тонн зерна. Площади под зерновыми культурами немного превышают прошлогодние. Кроме того, в Рязанской области в текущем году были увеличены посевы гороха и чечевицы, остальные зерновые культуры примерно на уровне прошлого года.

Добавляется, что на данный момент в регионе ведется уборка урожая озимой пшеницы, гороха, чечевицы, ячменя, ржи, также начинается уборка яровой пшеницы.

Ранее мы сообщали, что современное предприятие по переработке зерна откроется в городском округе Ступино.