В Нижнем Новгороде анонсировали рост стоимости проезда на канатной дороге

С 15 июля 2025 года поездка по канатной дороге «Нижний Новгород — Бор» подорожает на 30 рублей — новый тариф составит 150 рублей за одну поездку. Об этом сообщил представитель перевозчика изданию pravda-nn.ru.

Отмечается, что рост цен на электроэнергию и запчасти вынудил перевозчика пересмотреть тарифы. Однако проездные билеты останутся без изменений — это смягчит удар по регулярным пассажирам

Поясняется, что разовая поездка станет дороже на 25%, что может привести к снижению пассажиропотока, однако льготные категории (если они есть) пока не затронуты.

Подчеркивается, что канатная дорога — не просто туристический аттракцион, а важный транспортный узел. Подорожание скажется и на местных жителях, и на туристах.

Ранее сообщалось, что почти 50 тыс. пассажиров воспользовались канатной дорогой в Нижегородской области с начала мая.