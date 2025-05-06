Почти 50 тыс. пассажиров воспользовались канатной дорогой в Нижегородской области с начала мая

Пассажиропоток канатной дороги Нижний Новгород — Бор, которая с начала текущего месяца восстановила свою работу после модернизации, за прошедшие майские выходные увеличился более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что на рост пассажиропотока оказало влияние расширение пропускной способности канатной дороги, обеспеченное благодаря замене кабин на новые. Полная замена подвижного состава произведена на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором в прошедшем месяце. Вместо почти 30 устаревших кабин установлено более 50 новых. Позже будет также создан теплый контур на станциях, техперевооружение и замена несуще-тягового каната.

Отмечается, что в минувшие выходные указанной канатной дорогой воспользовались примерно 50 тыс. человек, что почти в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом наибольшее число поездок по модернизированной канатной дороге было зафиксировано 3 мая — оно составило почти 16 тыс. поездок.

Ранее сообщалось, что фуникулером в Нижегородском кремле воспользовались около 160 тыс. человек.