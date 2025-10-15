В Нижнем Новгороде анонсировали удорожание стоимости проезда в общественном транспорте

В Нижнем Новгороде может исчезнуть финансовая выгода от безналичной оплаты проезда в городском транспорте. Власти рассматривают проект, уравнивающий стоимость поездки при расчете наличными и банковской картой. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Сейчас пассажиры платят за одну поездку 40 рублей наличными или всего 35 рублей при использовании карты. Эта дифференциация тарифов, стимулировавшая безналичные расчеты, действует уже несколько лет. Однако новая инициатива предполагает отмену скидки, устанавливая единый ценник в 40 рублей независимо от способа расчета.

Это изменение автоматически повысит и стоимость поездок с пересадками. Тариф с 60-минутной пересадкой через электронный кошелек также подорожает до 40 рублей, а 90-минутный — с 52 до 60 рублей. Данный проект уже проходит стадию общественных обсуждений, которые продлятся до 22 октября.

Окончательное решение и конкретные сроки введения новых тарифов пока не объявлены. Если инициатива будет принята, это приведет к повсеместному удорожанию проезда для большинства пассажиров, давно привыкших к экономии при безналичной оплате.

