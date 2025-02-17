В Нижнем Новгороде средний доход вырос на 17% в 2024 году
Средний доход жителей Нижнего Новгорода вырос до 68 тыс. рублей в прошлом году
Фото: [Медиасток.рф]
Средний доход жителей Нижнего Новгорода вырос на 17 % в прошлом году по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Финансовый университет при правительстве РФ.
Уточняется, что, таким образом, средний доход жителей города составил 68 тыс. рублей ежемесячно в последнем квартале минувшего года. Нижний Новгород занял пятое место в рейтинге дохода среди городов-миллионников, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и Ростову-на-Дону.
Ранее сообщалось, что в России повысили зарплаты бюджетников и пенсии с 1 января.