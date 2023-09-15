В новом индустриальном парке Подмосковья создадут около семи тысяч рабочих мест

В городском округе Подольск будет построен индустриальный парк «Южный», который позволит создать около семи тысяч новых рабочих мест. Первый объект, - распределительный центр, - будет готов в 2025 году.

Как отмечает заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, в 68 индустриальных парках уже создано более 66 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в инфраструктуру «Южного» составляет 12 миллиардов рублей. При этом почти 55 процентов от этой суммы управляющая компания планирует инвестировать уже в следующем году.

На сегодняшний день Московская область является регионом с самым большим количеством индустриальных парков в России.

Ранее сообщалось, что почти 300 тысяч человек покатались летом на подмосковных каруселях.