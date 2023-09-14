Почти 300 тысяч человек покатались летом на подмосковных каруселях

Карусели в подмосковных парках в этом сезоне были самым любимым аттракционом среди посетителей. Об этом сообщает региональное Министерство благоустройства.

По данным ведомства, карусели привлекли более 295 тысяч отдыхающих. С момента запуска специальной программы в 2018 году карусели, разработанные дизайнером Денисом Симачевым, привлекли более двух миллионов человек. Карусели оснащены стереоаудиосистемой и иллюминацией — во многом благодаря этому они стали фаворитами в местах отдыха.

Ранее в подмосковном Красногорске закупаются аппараты для детской областной больницы.