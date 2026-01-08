В Общественной палате предложили повысить минимальное пособие по уходу за ребенком

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет целесообразно установить не ниже уровня регионального минимального размера оплаты труда. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

В настоящее время размер пособия на одного ребенка определяется как 40% среднего заработка родителя за два года, предшествующих отпуску. При этом минимальная выплата, предусмотренная на 2026 год, составляет 10 837 ₽.

По оценке эксперта, действующий минимальный размер пособия фактически сопоставим примерно с половиной прожиточного минимума и не обеспечивает достаточного уровня поддержки для семей с маленькими детьми. В Общественной палате считают, что выплаты должны быть как минимум на уровне прожиточного минимума, а в перспективе — ориентироваться на региональный МРОТ.

В то же время Рыбальченко отметил, что за последнее время были приняты решения, частично улучшающие ситуацию. В частности, для студенток очной формы обучения в вузах и учреждениях среднего профессионального образования размер выплаты по беременности и родам был существенно увеличен и теперь превышает 90 000 ₽. Ранее такие выплаты составляли в среднем от 9 300 ₽ до 23 300 ₽.

Кроме того, изменились правила получения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей. Теперь досрочный выход из декретного отпуска не лишает семью права на выплату. Пособие сохраняется за матерью или может быть оформлено на другого родственника, даже если родитель продолжает трудовую деятельность на полной или частичной занятости.

