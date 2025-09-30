В «Опоре России» обратили внимание на регулярные проблемы в финансировании Пенсионного фонда РФ

С 1 октября 2025 года в России произойдет индексация пенсионных выплат для военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых структур. Параллельно в ряде регионов запланированы единовременные выплаты к Международному дню пожилых людей, что свидетельствует о комплексном подходе к социальной поддержке данной категории граждан. В дискуссии о справедливых параметрах пенсионного обеспечения, развернувшейся в эфире Общественной Службы Новостей, вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников обратил внимание на системные проблемы финансирования.

По его мнению, существующая модель, при которой накопительная часть пенсий направляется на покрытие текущих расходов, не соответствует международной практике, где пенсионные фонды активно инвестируют средства для увеличения доходности.

Эксперт критически оценил размер пенсий в 25 тыс. рублей, указав на несоответствие между природным богатством страны и уровнем жизни пенсионеров. Он подчеркнул, что переход к прогрессивной шкале налогообложения, при которой доходы свыше 50 миллионов рублей в год облагаются 22% налогом, создает дополнительные возможности для перераспределения средств в социальную сферу.

По его словам, текущие изменения в пенсионной системе демонстрируют поиск баланса между адресной поддержкой льготных категорий пенсионеров и необходимостью фундаментальной реформы всего пенсионного механизма. Дальнейшее развитие социальной политики будет зависеть от эффективности использования налоговых поступлений и создания современных механизмов инвестирования пенсионных накоплений.

