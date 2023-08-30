Дорожники Подмосковья за сутки отремонтировали на трассах более 1,6 тысяч дефектов

Дорожные службы Московской области за прошедшие сутки ликвидировали более 1,6 тысяч дефектов покрытия на проезжей части, сообщили в региональном Минтрансе.

На муниципальной сети отремонтировали свыше тысячи ям, а на региональной — больше 600. Наибольший объем пришелся на Рузский округ (237 ям), Раменский (136), Коломенский (83). Почти 260 дефектов покрытия ликвидировали на региональных дорогах Егорьевска, Шатуры, Воскресенского и Орехово-Зуевского округов.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы сдали кровь для подмосковных клиник.