В Партии любителей пива пояснили, приживется ли северокорейское пиво в России

В прессе появилась информация о том, что впервые в истории страны компания «Востокбиртрейд» из Комсомольска-на-Амуре получила разрешение на импорт пива из Северной Кореи. Кроме того, в отечественных магазинах появятся напитки под брендами XINBALU 1999 и «Станция Харбин». Генеральный секретарь Партии любителей пива Константин Калачев прокомментировал данную ситуацию. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, еще 18 лет назад КНДР купила в Великобритании целый пивной завод и пиво там производится. Следовательно, северокорейское пиво делается на британском оборудовании. Однако в этом случае не менее важно качество солода и хмеля.

Эксперт отметил, что пиво в КНДР набирает все большую популярность, там открывают пивные бары, для жителей Северной Кореи являются символом благополучия. В России же приобретение пива будет рассматриваться как любопытство.

По его мнению, популярность северокорейского пива в нашей стране станет зависеть от качества продукции, а также от стоимости, к тому же маловероятно его массовое появление на полках российских магазинов. Так, ажиотажного спроса на те же китайское или вьетнамское пиво, которое давно имеется в продаже в России, не наблюдается.

Ранее сообщалось, что российские пивовары просят увеличить пошлины на импортное пиво в 10 раз.