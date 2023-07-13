В Павловском Посаде начали реконструировать две железнодорожные станции

На Горьковском направлении в Павловском Посаде начали реконструировать платформы на двух железнодорожных станциях – «Вохна» и «Казанское». Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Станции расположены примерно в шестидесяти километрах от Курского вокзала. Ими пользуются жители Сонино, Криулино и западных территорий Павловского Посада.

Как отметили в ведомстве, платформы были построены в середине прошлого века. В рамках работ их полностью заменят. Также на станциях обустроят пандусы и билетные кассы, установят электронные табло.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность информирования жителей о ходе строительства железнодорожных переходов.