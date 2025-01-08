Пентагон раскрыл планы по выделению военной помощи ВСУ до 2027 года

На встрече, которая запланирована на 9 января, контактная группа по оказанию помощи Украине обсудит и утвердит потребности Вооруженных сил Украины до 2027 года. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

Эти дорожные карты, разработанные в Вашингтоне, помогут спланировать оказание помощи Киеву со стороны его партнеров.

«Лидеры этих коалиций (в рамках контактной группы. — Прим. ред.) должны будут утвердить дорожные карты, в которых будут сформулированы потребности и цели Украины в области воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года», — сообщили в американском оборонном ведомстве.

В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки выразили уверенность в том, что после возвращения избранного президента Дональда Трампа в Белый дом и смены власти работа контактной группы, направленной на обеспечение потребностей Киева, будет продолжена.

В военном ведомстве США сообщили, что в четверг состоится встреча контактной группы, которая станет последней для министра обороны Ллойда Остина, занимающего этот пост в настоящее время.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин планирует организовать встречу контактной группы по поддержке Украины до своего ухода с поста в 2025 году.