Таксист в Калининграде отказался везти пассажирку, высадив ее в ливень

В Калининграде таксист отказался продолжать поездку и высадил девушку под проливным дождем. О случившемся в субботу, 28 июня, изданию «Клопс» сообщила сама пострадавшая Карина.

По ее словам, в аэропорту Храброво она познакомилась с двумя попутчицами, предложившими заказать одно такси на двоих с разными адресами. В приложении такая опция предусмотрена.

«Одна из моих новых знакомых оформила общий заказ на свое имя. Мы разделили стоимость поездки на троих, и я перевела свою долю. Им нужно было на улицу Генерала Карбышева, а мне на Осеннюю улицу. Они указали свой адрес первым», — пояснила Карина.

По словам Карины, недовольство водителя возникло еще в аэропорту, когда он узнал, что пассажиры объединились.

Конфликт разгорелся после прибытия по первому адресу. Водитель, повысив голос, начал выражать свое возмущение, обвиняя пассажирок в том, что они, стремясь сэкономить, «лишают его семью хлеба».

«Не надо нас лохов считать», — воскликнул он.

В результате таксист наотрез отказался везти дальше и высадил пассажирку на Московском проспекте, возле автобусной остановки.

Девушка рассказала, что около получаса приходила в себя после агрессивного поведения водителя, после чего добралась до места назначения на троллейбусе. Карина оставила жалобу в службе поддержки такси. Ей пообещали провести расследование и принять меры в отношении водителя.

Ранее сообщалось, что судебный пристав узнала в таксисте должника по алиментам прямо во время поездки.