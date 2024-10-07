В Петербурге один из крупнейших производителей колбас подал иск о банкротстве

Один из крупнейших производителей мясных продуктов в России, питерская компания «Петровские деликатесы», подал иск о банкротстве. Соответствующий документ появился на сайте картотеки арбитражных дел.

Отмечается, что сумма неисполненных долговых обязательств составляет 44,8 млн руб., а сумма к взысканию по исполнительным производствам — 16,5 млн руб.

Адвокат Елена Менде в комментарии РБК отметила, что иск компании напрямую связан с невозможностью производителя исполнить обязанности налогоплательщика. По ее словам, в Московском районном суде Санкт-Петербурга находится много дел от сотрудников «Петровских деликатесов», которые жаловались на невыплату зарплат.

Специалист подчеркнула, что компания не получает необходимую выручку, которая была бы способна покрыть долговые обязательства перед кредиторами.

По данным РБК, выручка «Петровских деликатесов» в 2023 году сократилась на 33,9% — до 919,6 млн руб. Чистая прибыль компании уменьшилась на 25,4% — до 4,3 млн руб.

Предприятие «Петровские деликатесы» было основано в 2007 году на базе мясокомбината имени Кирова в Петербурге.

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