В Петербурге подешевели комнаты в коммунальных квартирах

К концу 2025 года средние цены на комнаты в коммунальных квартирах Санкт-Петербурга снизились на 5,3% по сравнению с прошлогодним уровнем, сообщило РБК со ссылкой на исследования портала «Мир квартир». Теперь такой вид недвижимости стоит около 2,65 млн рублей.

Несмотря на падение, стоимость комнат в питерских коммуналках все еще остается в 1,7 раза выше среднероссийского показателя, который оценивается в 1,49 млн руб. В 2024 году средняя цена комнаты в городе, наоборот, выросла на 6,4%, достигнув 2,8 млн руб.

Основной причиной снижения спроса и, как следствие, цен стало введение с 2025 года прогрессивной шкалы для государственных пошлин на регистрацию сделок с недвижимостью. Теперь пошлина рассчитывается не от стоимости отдельной комнаты, а от кадастровой стоимости всей квартиры в целом.

Если эта стоимость не превышает 20 млн руб., пошлина составляет 4 тыс. руб. Если же стоимость превышает 20 млн руб., то пошлина равна 0,02% от кадастровой стоимости, но не более 500 тыс. руб. Ранее, до реформы, пошлина для любых сделок не превышала 2 тыс. руб.

В больших коммунальных квартирах, где много комнат и общая стоимость высока, размер пошлины для покупателя одной комнаты может достигать десятков тысяч рублей. Для покупателей бюджетного жилья, каким часто являются комнаты, такие суммы становятся значительным дополнительным финансовым бременем, что и охладило рынок.

Сильнее всего реформа ударила именно по Санкт-Петербургу, который исторически лидирует в России по количеству коммунальных квартир. По последним данным, в 2025 году в городе насчитывается 56,3 тыс. таких квартир, в которых проживают около 193 тыс. семей.

