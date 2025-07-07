В письме, с любовью: Трамп «осчастливил» Японию и Южную Корею 25-процентными пошлинами на все товары

С 1 августа 2025 года начнут действовать новые тарифы. Об этом Дональд Трамп сообщил в своих письмах, адресованных лидерам двух государств. Эти послания были опубликованы на странице политика в социальной сети Truth.

Президент США подчеркнул, что размер пошлины в 25% значительно ниже того уровня, который позволил бы устранить дисбаланс в торговле между США и Японией, а также Южной Кореей. При этом пошлины не будут применяться к компаниям, которые производят товары на территории Соединенных Штатов.

«Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран», — говорится в тексте писем.

Президент Соединенных Штатов пригрозил, что если Токио и Сеул предпримут ответные действия, то он может принять решение о дополнительном повышении тарифов.

Кроме того, Трамп сообщил о скором повышении тарифов для еще 12 государств.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины за поддержку политики БРИКС.