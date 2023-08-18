В Подмосковье активно заготавливается сено для скота

В настоящее время в ангары отправлено более 630 тысяч тонн сенажа и 47 тысяч тонн сена. В целом на одну заготовлено корову 53 процента кормов от общего плана. Как отмечает зампред правительства области Георгий Филимонов, всего в этом году в планируется собрать более 900 тысяч тонн сена и сенажа и около 720 тысяч тонн силоса. Использование в рационе качественных кормов собственного производства позволяет максимально реализовывать генетический потенциал сельскохозяйственных животных.

Ранее сообщалось, что специалисты из Подмосковья восстанавливают школу в Мариуполе.