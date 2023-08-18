Специалисты из Подмосковья восстанавливают школу в Мариуполе
Фото: [Управление технического надзора капитального ремонта МО]
В Ильичевском районе Мариуполя (Донецкая Народная Республика) стремительными темпами идет восстановление специализированной школы.
Учебное заведение было сильно повреждено в боевых действий. Сегодня школа обретает вторую жизнь. В данный момент подмосковными бригадами строителей ведутся работы по устройству фундамента, кровли, монтажу канализации и кабельных линий. В местах общего пользования выполняются штукатурные работы.
За качеством реконструкции ремонта строго следят специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.
Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах ведется активная борьба с борщевиком Сосновского.