Специалисты из Подмосковья восстанавливают школу в Мариуполе

Учебное заведение было сильно повреждено в боевых действий. Сегодня школа обретает вторую жизнь. В данный момент подмосковными бригадами строителей ведутся работы по устройству фундамента, кровли, монтажу канализации и кабельных линий. В местах общего пользования выполняются штукатурные работы.

За качеством реконструкции ремонта строго следят специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах ведется активная борьба с борщевиком Сосновского.