В Подмосковье более чем на 40 процентов выросло число работников промышленных предприятий

За год численность работников крупных и средних промышленных предприятий Подмосковья выросла на сорок два процента, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Слова министра приводит ТАСС .

В настоящее время на промышленных предприятиях региона трудятся свыше 480 тысяч человек, годом ранее этот показатель был менее 338 тысяч человек.

«Наибольший рост зафиксирован в сфере легкой промышленности — 22,1 процента, а также металлургического производства — 14,1 процента», — указала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В пресс-службе ведомства, в свою очередь, отметили, что высокий рост численности сотрудников также зафиксирован на производствах компьютеров, электронных и оптических изделий, а также в химической промышленности.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей поездки в КНР обсудил сотрудничество Подмосковья с китайской провинцией Ляонин.