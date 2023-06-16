В Подмосковье будет создано предприятие по производству пищевых концентратов

Стало известно, что в скором времени в Подмосковье появится уникальное предприятие по выпуску белковых концентратов для комбикормовой̆ промышленности и высокопротеиновых компонентов для пищевой промышленности. Прежде ничего подобного в России не было.

Соответствующий протокол подписан региональным Министерством инвестиций, промышленности и науки и компанией ООО «НПО «ИнформБио». Как отметила заместитель председателя областного правительства и глава министерства Екатерина Зиновьева, под новый завод отведен участок в Коломне, сюда уже завезено оборудование, специалисты подключают инженерные сети. Компаньон намерен запустить первую очередь уже в июле, а в следующем году пойдет дальнейшая реализация проекта.

«В результате у нас появится 200 новых рабочих мест», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

В свою очередь генеральный директор компании ООО «НПО «ИнформБио» Игорь Волоцков отметил, что Коломна не случайно выбрана для размещения предприятия. Здесь развита инфраструктура, у промышленных инициатив есть большая поддержка.

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