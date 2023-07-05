В Подмосковье будут содействовать самозанятым при регистрации товарного знака
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
Услугу по содействию в регистрации товарных знаков для самозанятых запустили в Московской области. В результате заявитель получит сформированную заявку для регистрации в Роспатенте. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.
Отмечается, что услугу будут оказывать специалисты центра «Мой бизнес», при этом размер софинансирования будет составлять до 70% стоимости услуги, но не более пятидесяти тысяч рублей.
Подробнее об условиях оказания услуги можно узнать на Инвестиционном портале Подмосковья. Известно, что поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Консультацию можно получить по телефону горячей линии 0150. Или записаться на бесплатную онлайн-консультацию.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что цифровизация процессов в работе с бизнесом приводит к росту экономических показателей.