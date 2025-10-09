В Подмосковье диагностику финансовой грамотности прошли почти 13 тыс. человек

За первые два дня диагностику финансовой грамотности на Всероссийском онлайн-зачете прошли почти 150 тыс. россиян, включая 12,5 тыс. жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

Тестирование проводится на сайте finzachet.ru в восьмой раз, его можно будет пройти до 28 октября. Участники смогут оценить свои силы в управлении деньгами, получить практические советы, например, как накопить на мечту и где хранить финансовую подушку безопасности. Зачет можно пройти индивидуально или семейной командой до 10 человек.

Ученики средних и старших классов, которые успешно справятся с личным зачетом, смогут перейти на олимпиадный этап. Победители пройдут в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность», призеры которой получают преимущества при поступлении в вузы.

«Задания Финзачета ежегодно обновляются, они учитывают последние изменения на финансовом рынке – например, в правилах выдачи кредитов. Поэтому участники тестирования могут не только проверить себя, но и освежить свои знания», – отметила начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова.

