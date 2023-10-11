В Подмосковье формируется кадровый резерв для промышленности

В настоящий момент есть 317 соглашений о подготовке, из них свыше сотни заключено по программе «Кадры для импортозамещения». Активное содействие по развитию сотрудничества с образовательными учреждениями производственным компаниям оказывает Мининвест Московской области. Как отмечает заместитель председатель правительства – министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ежегодно образовательные учреждения региона выпускают свыше 17 тысяч специалистов, обеспечивая пополнение кадрового резерва.

Одной из наиболее востребованных форм обучения для студентов является дуальное образование, при котором теоретические знания студент получает в образовательном учреждении, а практические навыки — в организации на рабочем месте. В такой форме сегодня в подмосковных учреждениях профобразования учатся свыше 14 тысяч человек.

Наиболее востребованные специальности: программист, техник-технолог по аддитивным технологиям, техник-технолог по металлообработке, сварщик, оператор станков с ЧПУ, логист, техник по ремонту и обслуживанию автомобилей, электромонтер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.