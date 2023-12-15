В Подмосковье готовят ремесленный хлеб без добавления промышленных дрожжей

Хлебная мастерская «Butterbrot» в Рузе выпускает хлеб, в основу которого входит только три ингредиента — мука, вода и соль.

Как отмечает зампред правительства Московской области – региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, пекари используют передовые технологии и следят за отраслевыми тенденциями. Ежегодно на предприятии выпекают порядка 180 тысяч буханок хлеба. Процесс изготовления занимает двое суток, а иногда доходит и до пяти-семи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе стараются делать удобными сервисы для бизнеса.