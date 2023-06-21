В Подмосковье идет реконструкция завода питьевой воды

В деревне Ложки под Солнечногорском скоро запустят новую линию производства компании «Чистая вода». Это позволит создать дополнительные рабочие места.

Освоение территории идет почти 30 лет. Начали с одной скважины, сейчас их уже пять. Специалисты отмечают высокое природное качество местной воды, которую дополнительно пропускают через фильтры очистки. С вводом в строй новой линии объем выпуска продукции возрастет сразу в два раза, до 8 млн бутылок в месяц. Количество рабочих мест увеличится на 20 штатных единиц. Срок сдачи объекта — июль 2023 года.

В планах компании также строительство большого складского помещения. Предполагается, что работы завершатся осенью.

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