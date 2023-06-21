В Подмосковье скоро запустят новую железнодорожную станцию

Близится завершение строительства железнодорожной станции Ольгино в городском округе Балашиха. Она позволит серьезно разгрузить пассажиропоток на Горьковском направлении.

Строителям осталось пройти менее трети пути до сдачи объекта. В настоящий момент установлены платформы, идет монтаж вестибюля, кипят отделочные работы. Продолжается возведение надземного конкорса, который позволит без риска для жизни переходить железную дорогу.

По расчетам строителей все работы закончатся через два месяца. Ольгино займет место между платформами Кучино и Железнодорожная, новая станция войдет в состав МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожная».

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