В Подмосковье к зиме почти полностью заготовили корма для животных

В Московской области на финишную прямую вышла заготовка кормов для зимовки скота.

Куратор регионального Минсельхозпрода, заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов, отмечает, что в хранилища отправлено 869,9 тысячи тонн сенажа, 484,5 тысяч тонн силоса и 75,9 тонн сена. В целом на корову заготовлено 25,1 центнера кормовых единиц или 93,6 процента от плана.

Всего в этом году в Подмосковье планируется заготовить более 900 тысяч тонн сена и сенажа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.