В Подмосковье наладили серийное производство керамической черепицы

Как отмечает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, предприятие выпускает в месяц около двух тысяч квадратных метров черепицы разного размера и конфигураций. В том числе, глазурованной. Это эксклюзивная архитектурная керамика, которая используется для реставрации исторически значимых объектов.

Компания активно сотрудничает с подмосковными художниками, а также налаживает взаимодействие с художественными университетами и колледжами региона, чтобы студенты могли не только проходить практику, но и работать на предприятии.

Содействие предприятию в реализации проекта оказала Корпорация развития Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимательства в регионе.