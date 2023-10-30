В Подмосковье наладили серийное производство керамической черепицы
Фото: [Мининвест МО]
Петербургская компания «Паллада» на территории Богородского городского округа наладила серийное производство нескольких типов керамической черепицы.
Как отмечает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, предприятие выпускает в месяц около двух тысяч квадратных метров черепицы разного размера и конфигураций. В том числе, глазурованной. Это эксклюзивная архитектурная керамика, которая используется для реставрации исторически значимых объектов.
Компания активно сотрудничает с подмосковными художниками, а также налаживает взаимодействие с художественными университетами и колледжами региона, чтобы студенты могли не только проходить практику, но и работать на предприятии.
Содействие предприятию в реализации проекта оказала Корпорация развития Московской области.
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