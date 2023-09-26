В Подмосковье обсудили вопросы усиления надзора за применением контрольно-кассовой техники на рынках

Подмосковные налоговики предложили изучить вопрос о возможности транслирования на рынках аудиозаписи, которая будет информировать потребителей о необходимости требовать чек за покупку. Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по Московской области.

Вопросы совместного контроля налоговых органов и управляющих рынками компаний за применением контрольно-кассовой техники (ККТ), а также исключение недобросовестного поведения на рынках обсудили в рамках рабочей группы по проведению соответствующего отраслевого проекта Федеральной налоговой службы.

Участие в дискуссии приняли в том числе сотрудники регионального налогового управления, бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев, а также представители торгово-промышленной палаты региона и Московского областного союза промышленников и предпринимателей.

Замруководителя регионального управления ФНС Андрей Савченко в ходе совещания акцентировал внимание на вопросах достижения прозрачности торговой деятельности, повышения так называемой культуры выдачи чека, усиления гражданского контроля за применением ККТ на рынках и создания равных и конкурентных условий для ведения бизнеса.

В ходе дискуссии представители налоговой службы также предложили размещать в торговых точках стикеры с QR-кодами, которые позволят покупателю оперативно передавать информацию о том, что продавец не использует онлайн-кассу. Кроме того, на рынках планируется провести рейды, чтобы изучить ситуацию с применением арендаторами ККТ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Московской области за активное участие в жизни региона.