В Подмосковье определили новых получателей субсидии при выходе на маркетплейсы

Еще шестнадцать субъектов МСП в Подмосковье стали получателями субсидии при выходе на маркетплейсы, рассказала глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба министерства.

«Таким образом, в этом году субсидию на маркетплейсы получили уже 125 предпринимателей. Суммарный объем поддержки — более тридцати двух миллионов рублей», — уточнила министр.

Максимальный размер поддержки — пятьсот тысяч рублей. Получить субсидию могут юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. В программе участвуют тринадцать крупнейших маркетплейсов.

Для получения субсидии бизнесмены должны быть зарегистрированы в Подмосковье. Кроме того, налоговая задолженность компании не должна превышать три тысячи рублей. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что у бизнеса в Подмосковье есть желание выходить на международный рынок.