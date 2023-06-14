Бизнес-клуб для промышленников появился в Подмосковье

В Подмосковье открылся Клуб промышленников и предпринимателей «Иволга». Инициатива о его создании поступила от предпринимательниц региона. Ее поддержало областное отделение «Союза женщин России» под руководством Екатерины Богдасаровой.

Вместе с Богдасаровой в попечительский совет клуба вошла зампред областного правительства – глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева. Президентом клуба стала руководитель холдинга «Строительный Альянс» Альфия Петрухина.

Как отметила Зиновьева, работа клуба нацелена на оказание всесторонней поддержки его участникам. Кроме того, клуб поможет стимулировать предпринимательский дух, сказала она.

Присоединиться к клубу могут как опытные предприниматели, так и новички, а также юрлица и ИП. В планах организации – разработка законодательных инициатив, сотрудничество с банками, проведение тематических мероприятий.

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