В Подмосковье озимыми культурами засеяли более 31 тысячи гектаров
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В Подмосковье озимыми культурами было засеяно уже свыше тридцати одной тысячи гектаров земли, передает Минсельхозпрод региона. Этот показатель составляет 30% от общего плана на текущий год.
«В планах в этом году – сев озимых культур на площади более ста тысяч гектаров», - говорится в сообщении ведомства.
Озимые зерновые культуры были посеяны на двадцати трех тысячах гектаров. Масличные – на восьми тысячах гектаров. Больше всего территорий было засеяно в Зарайске и Кашире.
Ранее в ведомстве сообщили, что Дмитров стал лидером в Подмосковье по объемам сбора овощей открытого грунта.