В Подмосковье озимыми культурами засеяли более 31 тысячи гектаров

В Подмосковье озимыми культурами было засеяно уже свыше тридцати одной тысячи гектаров земли, передает Минсельхозпрод региона. Этот показатель составляет 30% от общего плана на текущий год.

«В планах в этом году – сев озимых культур на площади более ста тысяч гектаров», - говорится в сообщении ведомства.

Озимые зерновые культуры были посеяны на двадцати трех тысячах гектаров. Масличные – на восьми тысячах гектаров. Больше всего территорий было засеяно в Зарайске и Кашире.

Ранее в ведомстве сообщили, что Дмитров стал лидером в Подмосковье по объемам сбора овощей открытого грунта.