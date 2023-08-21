В Подмосковье появится новое хозяйство по выращиванию голубики

В Волоколамском городском округе в следующем году соберет первый урожай голубики ягодное хозяйство, получившее грант «Агростартап».

Хозяйству выделена господдержка в размере 4,5 миллиона рублей на приобретение техники и инвентаря. Как отмечает курирующий Минсельхозпрод зампред регионального правительства Георгий Филимонов, на полную мощность предприятие должно выйти в 2028 году и производить 22 тонны ягод в год. Продукция будет реализовываться оптовым и розничным покупателям.

Всего в этом году для конкурса грантов «Агростартап» было предусмотрено 53,1 миллиона рублей. Средства могут быть направлены на приобретение земельных участков, сельскохозяйственных животных, рыбопосадочного материала, сельскохозяйственной техники, производственных помещений и другие цели.

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