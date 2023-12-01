В Подмосковье построят новый комплекс для производства кормов

На территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» инвестор планирует запустить завод протеиновых концентратов, комбикормов и кормовых добавок. Это уже второй проект компании, первый был реализован в 2020 году.

Как отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, в строительство нового завода будет вложено более 650 миллионов рублей. Сдача объекта запланирована первый квартал 2025 года.

В настоящий момент на действующем производстве выпускается четыре тысячи тонн готовой продукции в месяц. Комбикорма, концентраты и премиксы «Мустанг Ступино» поставляет не только по всей России, но и в Казахстан, Армению и Узбекистан. В этом году компания начала работать с Азербайджаном.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.